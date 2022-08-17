Козин: НАТО готово применить тактическое ядерное оружие против России на Украине

Киевская власть уже перешла все "красные линии". А значит, надо уничтожать МО Украины, Генштаб ВСУ, разведывательно-информационную сферу и тыловое обеспечение.

Об этом сообщил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.

Особенно важно накрыть районы, откуда ведут обстрелы России, Донбасса и освобожденных регионов. Пока "мы беседуем", несколько человек там уже убиты "лепестками", "Ураганами", HIMARS, немецкими гаубицами или французскими неизвлекаемыми минами, отметил эксперт.

"Более того, они еще размахивают жупелом применения тактического ядерного оружия США и НАТО на Украине против нас… Я видел в Приштине разрушенную натовскими бомбардировками штаб-квартиру ООН. Они пошли на это, потому что им это обоснованно это надо было сделать. Это было не случайное попадание, это было высокоточное оружие. У нас тоже есть возможности это сделать. Обратной дороги нет", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал Козин.