В Киеве "разберутся" со "смешанными браками" граждан РФ и Украины в Крыму

В Крыму все "носители российского паспорта" должны покинуть полуостров.

Об этом сообщила представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева.

"В Крыму произошел такой факт, как автоматически навязанное гражданство. Все люди, которые на момент 2014 года проживали на территории полуострова, согласно российскому законодательству, автоматически, фактически как рабы, крепостные, приобрели российское гражданство. У всех людей, в большинстве, кроме где-то 1,5 тыс. лиц или до 3 тыс. человек — точно сейчас не скажу, имеют оккупационный крымский паспорт", — заявила русофобка.

По её словам, Киев не признаёт паспорт РФ. Как и другие выданные Россией документы.

А 800 тысяч приезжих из России она требует выехать, потому что они якобы заехали туда незаконно. Также Ташева объявила, что решается вопрос о разъединении браков между супругами с российскими и украинскими паспортами.