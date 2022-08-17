Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
The Sun: Россия устрашила Запад "зверем с глубины"
Исследование: 56% носителей штамма "омикрон" не подозревали, что заболели
Ходарёнок: ВСУ не уничтожат Крымский мост даже из РСЗО HIMARS
Киевский политолог: у России через несколько месяцев будет новый союзник
Козин: НАТО готово применить тактическое ядерное оружие против России на Украине
Киев получил от Хорватии списанные пушки М-46 1953 года выпуска
NI: Россия послала сигнал НАТО, решив передать Минску "Искандеры"
Украинская разведка сообщила об "очень острых событиях" в ближайшее время
Бышок об угрозе военного переворота на Украине: не вижу каких-то предпосылок

В Киеве "разберутся" со "смешанными браками" граждан РФ и Украины в Крыму

Силовые структуры

В Крыму все "носители российского паспорта" должны покинуть полуостров.

В Киеве "разберутся" со "смешанными браками" граждан РФ и Украины в Крыму

Об этом сообщила представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева.

"В Крыму произошел такой факт, как автоматически навязанное гражданство. Все люди, которые на момент 2014 года проживали на территории полуострова, согласно российскому законодательству, автоматически, фактически как рабы, крепостные, приобрели российское гражданство. У всех людей, в большинстве, кроме где-то 1,5 тыс. лиц или до 3 тыс. человек — точно сейчас не скажу, имеют оккупационный крымский паспорт", — заявила русофобка.

По её словам, Киев не признаёт паспорт РФ. Как и другие выданные Россией документы.

А 800 тысяч приезжих из России она требует выехать, потому что они якобы заехали туда незаконно. Также Ташева объявила, что решается вопрос о разъединении браков между супругами с российскими и украинскими паспортами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Экономика и бизнес
NetEase: реакция Путина на блокировку золотого запаса РФ стала сюрпризом для США

Реакция президента России Владимира Путина на попытки коллективного Запада заблокировать российский золотой запас стала сюрпризом для Соединённых Штатов.

NetEase: реакция Путина на блокировку золотого запаса РФ стала сюрпризом для США
Леонков: детонация на складе — работа британского военного спецназа
Мир. Новости мира
Леонков: детонация на складе — работа британского военного спецназа
Мир. Новости мира
Sohu: ответ России на требование США отдать Украине ЗАЭС испугал американцев
Силовые структуры
Кнутов: РФ нанесла непоправимый удар по ВСУ и США, уничтожив ракеты HIMARS
Ольга Лебедева Кулебе захотелось, чтобы в Варшаве была улица Бандеры*. Поляки взяли паузу Ольга Лебедева Любовь Степушова Допрыгались: мэры украинских городов обещают зиму без света и тепла Любовь Степушова Игорь Латунский Эксперт: Горбачёв и Ельцин бросили Афганистан на произвол судьбы Игорь Латунский
Силовые структуры
Спецназ "Отважных" взял в плен украинских боевиков, а потом спас им жизни
Силовые структуры
Кнутов: Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"
Мир. Новости мира
Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"
Последние материалы
Ходарёнок: ВСУ не уничтожат Крымский мост даже из РСЗО HIMARS
Киевский политолог: у России через несколько месяцев будет новый союзник
Козин: НАТО готово применить тактическое ядерное оружие против России на Украине
NI: Россия послала сигнал НАТО, решив передать Минску "Искандеры"
Киев получил от Хорватии списанные пушки М-46 1953 года выпуска
Украинская разведка сообщила об "очень острых событиях" в ближайшее время
Бышок об угрозе военного переворота на Украине: не вижу каких-то предпосылок
Черноморский флот РФ призвал "не верить сплетням" о назначении нового главкома
В Сербии потребовали "встать на правильную сторону" и ввести санкции против РФ
Запашный о перспективах уехавших из РФ звёзд: "Стадионы собирать точно не будут"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников