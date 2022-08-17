Джаралла: у ВСУ нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту

Свободные поездки народа с освобожденных украинских территорий в Крым и обратно, работают получше любой пропаганды.

Народ видит, какой может быть настоящая жизнь, сообщил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

И хоть киевский режим открыто говорит, что он рассматривает Крымский мост в качестве "законной цели" для ракетного удара, аналитик отмечает, что у карателей "руки коротки".

"У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать… Безопасность обеспечивается на высоком уровне, поэтому в армейском плане можно быть достаточно спокойным. В последнее время даже отрабатывали вариант, что подойдет какой-то нехороший корабль и оттуда нанесет удар. Раз этот удар отрабатывали, значит, к нему готовятся и обеспечивают безопасность", — подчеркнул аналитик в интервью изданию "Украина.ру".

Однако по словам обозревателя, националистические диверсанты становятся действительно угрозой. Но тут надо уже постараться специальным службам. Правда, на полуострове все эти годы тайная борьба не прекращалась, и сейчас можно видеть, что это противостояние в разгаре.