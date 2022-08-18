Арестович: Турция и ООН могут предложить Киеву прекращение огня и отказ от юга

Президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш могут попробовать убедить лидера Украины Владимира Зеленского прекратить огонь и отдать юг страны, заявил внештатный советник Офиса президента Незалежной Алексей Арестович.

По словам Арестовича, жёсткий ответ Киева в таком случае не заставит долго ждать.

"Может быть и будут (предлагать прекращение огня и отказ от попыток вернуть юг. — Прим. ред.). Но я боюсь даже воспроизвести, что он (Зеленский. — Прим. ред.) ответит", — предположил советник.

Как подчеркнул Арестович, Зеленский отвергнет любые мирные предложения по урегулированию ситуации вокруг Украины. Встреча президента Незалежной, лидера Турции и генсека ООН должна состояться сегодня во Львове.