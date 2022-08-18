Шесть крупнейших стран Европы в июле не давали Киеву новых двусторонних обещаний, которые касаются военной помощи. Подобный прецедент случился впервые с начала российской спецоперации на Украине, заявили аналитики.
Так, согласно исследованиям Кильского института мировой экономики, военная помощь Киеву ослабевает и прошла "острую фазу".
"Несмотря на масштабные сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь киевскому режиму может ослабнуть именно в тот момент, когда Киев объявил о решающем контрнаступлении", — пишет Politico со ссылкой на данные исследования. — Инициативы по оказанию военной помощи Киеву иссякли".
Как подчеркнуло издание, несмотря на обещания Киева провести масштабное контрнаступление, часть государств пересмотрело свою позицию по оказанию военной помощи.
Какие конкретно страны "промолчали" в июле и не стали давать обещаний Киеву, авторы не уточнили.
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