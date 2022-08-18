Осенью военкоматы Украины начнут ловить женщин-уклонисток

На Украине с 1 октября стартует процесс постановки на военный учёт женщин.

Об этом рассказал член комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Фёдор Вениславский.

По его словам, с началом российской спецоперации, прошлогоднее распоряжение МО Украины о расширении перечня специальностей в армии было актуализировано. А женщины, имеющие военно-учётные специальности — работники медицины, общепита, связанные со способами связи, информтехнологиями, химики, по официальному разъяснению Минобороны и Генштаба, до 1 октября должны встать на военный учёт, рассказал чиновник.

"В случае уклонения от записи на военный учёт, могут быть применены и принудительные меры ответственности к тем, кто системно будет уклоняться от исполнения данных нормативно-правовых актов", — подытожил Вениславский.