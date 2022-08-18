Ракеты ВС РФ уничтожили украинские военные объекты в Запорожье и Харькове

Вооруженные силы РФ ночью 18 августа атаковали военные объекты в Запорожье и Харькове. По сообщениям харьковчан, на месте падения ракеты сильный пожар.

Днем ранее высокоточным оружием была уничтожена база националистов "Кракена"* и теробороновцев, рассказал российский военный эксперт Сергей Колясников.

"Судя по надрывному визгу в украинских пабликах, сегодня нас ждут не менее интересные новости", — добавил он.

Очевидцы пишут, что по городу было нанесено не менее трёх ракетных ударов.

Также сегодня атакованы объекты ВСУ в Запорожье. По словам местных жителей, было слышно девять громких взрывов.

Накануне ВКС РФ разрушили украинские военные объекты в Николаеве и посёлке Затока Одесской области.

* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ