ISW: с территории ДНР российская армия штурмует Харьковскую область и Запорожье

Эксперты Института изучения войны из США опубликовали очередной отчёт о ходе СВО на Украине. Они сообщают, что союзники наступают по нескольким направлениям.

Согласно данным американских специалистов, союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР предпринимают попытки штурма у границы Харьковской области и Донецкой Народной Республики. В докладе уточняется, что бои ведутся в тактически сложных лесных районах.

Также аналитики из Соединённых Штатов признают успехи российской армии к северо-западу от Донецка и вблизи административных границ Запорожья и ДНР. Эксперты отмечают, что союзники организовали надёжную оборону наземных коммуникаций в треугольнике Мелитополь — Токмак — Бердянск.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что украинские боевики держат позиции в Донбассе ценой сотен жизней солдат.