Эксперт Кошкин заявил, что контрнаступление ВСУ невозможно

На данный момент украинская армия не обладает необходимыми силами, чтобы осуществить контрнаступление. Об этом заявил политический эксперт Андрей Кошкин. Он отметил, что ВСУ не смогут изменить ход спецоперации на линии боевых действий.

"Батальонные группы, которые на сегодняшний день ещё сохранили боеспособность вооружённых сил Украины, также переломить ход событий на участке боевых действий и спецопераций не смогут", — подчеркнул эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Кошкин полагает, что раздражённые заявления со стороны киевского руководства доказывают успешное наступление союзных сил России и Народной милиции.