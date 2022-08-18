В Херсоне задержали наводчика-волонтёра ВСУ: передавал координаты ВС РФ

В Херсоне задержали экс-боевика ВСУ, который передавал украинской стороне информацию о местах расположения городской инфраструктуры и нахождению российских военных. По словам задержанного, он уехал в регион ещё до начала спецоперации, сообщили представители российских силовых структур.

Как пояснил экс-военный ВСУ Пётр Жадан, после начала спецоперации он вышел на связь со своим бывшим командиром и предложил помочь украинской стороне.

"Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооружённых сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему — я согласен", — цитирует Жадана РИА Новости.

При этом наводчик посетовал, что за работу ему никто ничего не заплатил. В период с марта по июль он передал координаты девяти важных мест в регионе.