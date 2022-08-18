Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
После ударов ВКС в районе Авдеевки батальон ВСУ утратил боеспособность
Минобороны: российские артиллеристы уничтожили свыше 250 украинских солдат в ДНР
Канадский пехотинец рассказал о боях на Украине: "Всё действительно плохо"
Армия РФ высокоточным ударом уничтожила более 90 наёмников в Харькове
NI: Россия прикроет Белоруссию "ядерным зонтиком" в случае эскалации конфликта
Минобороны: у российских военных нет тяжёлых вооружений на территории ЗАЭС
ВСУ ударили по складу боеприпасов под границей РФ
Киев готовит провокацию на ЗАЭС в период посещения Генсеком ООН
Военные эксперты: Великобритания ищет щели российской ПВО в Арктике

В Херсоне задержали наводчика-волонтёра ВСУ: передавал координаты ВС РФ

Силовые структуры

В Херсоне задержали экс-боевика ВСУ, который передавал украинской стороне информацию о местах расположения городской инфраструктуры и нахождению российских военных. По словам задержанного, он уехал в регион ещё до начала спецоперации,  сообщили представители российских силовых структур.

Как пояснил экс-военный ВСУ Пётр Жадан, после начала спецоперации он вышел на связь со своим бывшим командиром и предложил помочь украинской стороне.

"Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооружённых сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему — я согласен", — цитирует Жадана РИА Новости.

При этом наводчик посетовал, что за работу ему никто ничего не заплатил. В период с марта по июль он передал координаты девяти важных мест в регионе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"

Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.

Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"
Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый
Военные новости
Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый
Силовые структуры
Эксперт Леонков назвал Артёмовск ключевой точкой обороны ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Харькове, Николаеве и Одессе
Ольга Лебедева Кулебе захотелось, чтобы в Варшаве была улица Бандеры*. Поляки взяли паузу Ольга Лебедева Любовь Степушова Допрыгались: мэры украинских городов обещают зиму без света и тепла Любовь Степушова Игорь Латунский Эксперт: Горбачёв и Ельцин бросили Афганистан на произвол судьбы Игорь Латунский
Силовые структуры
Шеремет: боевой потенциал армии Украины уничтожен
Силовые структуры
Ходаковский заявил, что ВСУ понесли колоссальные потери под Угледаром
Посол США устроила разнос главе Офиса Зеленского
Мир. Новости мира
Посол США устроила разнос главе Офиса Зеленского
Последние материалы
Леонков: Зеленский уже надоел Западу, а мы ещё не начали воевать в полную силу
Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Сербии введением войск в Косово
В ГД предложили привлекать иноагентов за дискредитацию армии сразу по УК РФ
Эксперт Кошкин заявил, что контрнаступление ВСУ невозможно
Политик Крупалла: решения стран ЕС по визам разжигают антироссийские настроения
Посол ЛНР Марочко: ВСУ отказываются защищать Соледар из-за больших потерь
CNN: к трём взрывам на территории Крыма причастны ВСУ
Командир ополчения Новиков: Киев попытается устроить диверсии на ЗАЭС
CNN: цены на природный газ в Европе из-за санкций в семь раз выше, чем в США
Сивков: на разминирование мин "Лепесток" уйдут годы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников