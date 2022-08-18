ВСУ ударили по складу боеприпасов под границей РФ

В ночь с 17 на 18 августа ВСУ ударили по складу боеприпасов в селе Амвросиевка Донецкой Народной Республики, которое находится буквально в нескольких километрах от границы с Россией.

Из-за попадания снарядов на складе прогремел ряд мощных взрывов.

Последствиями удара стали выбитые стёкла в зданиях, в том числе и школе. Осколками завалило пол классов в учебном заведении.

Есть ли пострадавшие в ходе обстрела, пока не сообщается.

Из какого конкретно оружия украинская сторона ударила по Амвросиевке, пока неизвестно.

Как рассказали Pravda.Ru местные жители, детонация боеприпасов продолжается до сих пор. Люди не выходят на улицу, жители многоэтажек пережидают ЧП в подъездах.