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Ходарёнок: ВСУ не уничтожат Крымский мост даже из РСЗО HIMARS

Силовые структуры

Полковник Генштаба РФ в отставке Михаил Ходарёнок объяснил, почему угрозы Киева разрушить Крымский мост бессмысленны.

Ходарёнок: ВСУ не уничтожат Крымский мост даже из РСЗО HIMARS

Как подчеркнул военный эксперт, уничтожение любого бетонного моста является крайне сложной задачей, поскольку он регулярно выдерживает большие нагрузки из-за высоких показателей прочности. Специалист напомнил, что в ходе атак ВСУ на такие сооружения обычно возникают только дыры в полотне перекрытий.

"Никакие крылатые ракеты с обычной боевой частью Крымский мост не возьмут, я уж не говорю про РСЗО и артиллерию. Тут либо авиация просто с огромным расходом крупнокалиберных бомб понадобятся, либо тонны взрывчатки и специально разработанная под конкретно этот мост взрывная операция", — сказал Ходарёнок.

По его словам, противокорабельные ракеты Harpoon, реактивные системы залпового огня HIMARS не помогут украинской армии. Однако, как отметил полковник, ситуация может измениться, если военные снабдят оружие тактической ядерной боевой частью.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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