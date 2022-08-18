NI: Россия прикроет Белоруссию "ядерным зонтиком" в случае эскалации конфликта

Россия намерена поставить в Белоруссию ракетные комплексы, которые могут нести ядерный боезаряд. Таким образом, Москва демонстрирует готовность защищать своих союзников в случае эскалации конфликта ядерными силами. Об этом заявили американские эксперты в издании The National Interest (NI).

По мнению аналитиков, поставка оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в Белоруссию может дестабилизировать ситуацию. Эксперты убеждены, что Минск захочет усилить свой военный потенциал, чтобы оказать поддержку российской армии.

"Москва подаёт сигнал о том, что она, как и НАТО, может прикрыть союзников своими ядерными силами, развернув над ними свой ядерный зонтик. А Белоруссия в этом случае получит системы большой дальности и сможет надёжнее и увереннее сдерживать соседние натовские страны", — заявили в NI.