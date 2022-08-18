Россия намерена поставить в Белоруссию ракетные комплексы, которые могут нести ядерный боезаряд. Таким образом, Москва демонстрирует готовность защищать своих союзников в случае эскалации конфликта ядерными силами. Об этом заявили американские эксперты в издании The National Interest (NI).
По мнению аналитиков, поставка оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в Белоруссию может дестабилизировать ситуацию. Эксперты убеждены, что Минск захочет усилить свой военный потенциал, чтобы оказать поддержку российской армии.
"Москва подаёт сигнал о том, что она, как и НАТО, может прикрыть союзников своими ядерными силами, развернув над ними свой ядерный зонтик. А Белоруссия в этом случае получит системы большой дальности и сможет надёжнее и увереннее сдерживать соседние натовские страны", — заявили в NI.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.