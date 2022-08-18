Вооружённые силы России поразили пункт временного базирования иностранных наёмников в Харькове. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, российские военные при выполнении боевого задания использовали высокоточное оружие.
"Уничтожено более 90 боевиков в Харькове", — подтвердили в Министерстве обороны России.
Помимо этого, в ведомстве добавили, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в населённых пунктах Херсонской и Николаевской областей. В результате атаки российские военные уничтожили свыше 80 украинских националистов, ещё порядка 50 представителей ВСУ получили ранения.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин призвал уничтожить всё оружие Запада, переданное Киеву, чтобы сломать боевой дух украинских солдат.
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