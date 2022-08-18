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Армия РФ высокоточным ударом уничтожила более 90 наёмников в Харькове

Силовые структуры

Вооружённые силы России поразили пункт временного базирования иностранных наёмников в Харькове. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Армия РФ высокоточным ударом уничтожила более 90 наёмников в Харькове

По информации ведомства, российские военные при выполнении боевого задания использовали высокоточное оружие.

"Уничтожено более 90 боевиков в Харькове", — подтвердили в Министерстве обороны России.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в населённых пунктах Херсонской и Николаевской областей. В результате атаки российские военные уничтожили свыше 80 украинских националистов, ещё порядка 50 представителей ВСУ получили ранения.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин призвал уничтожить всё оружие Запада, переданное Киеву, чтобы сломать боевой дух украинских солдат.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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