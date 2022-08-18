Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе Вооружённые силы Российской Федерации атаковали 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ. По информации ведомства, они находились на территории села Мазановка в Донецкой Народной Республике.
"В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск ликвидировано более 250 националистов", — подчеркнули в министерстве.
Вместе с этим в МО заявили, что системы ПВО в ДНР, Харьковской и Херсонской областях за последние 24 часа сбили 10 украинских дронов.
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Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.