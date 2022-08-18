Минобороны: российские артиллеристы уничтожили свыше 250 украинских солдат в ДНР

Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе Вооружённые силы Российской Федерации атаковали 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ. По информации ведомства, они находились на территории села Мазановка в Донецкой Народной Республике.

"В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск ликвидировано более 250 националистов", — подчеркнули в министерстве.

Вместе с этим в МО заявили, что системы ПВО в ДНР, Харьковской и Херсонской областях за последние 24 часа сбили 10 украинских дронов.