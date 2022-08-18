Рогов: Киев может ударить по хранилищу ядерного топлива на Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут ударить по месту хранения ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В эфире радиостанции "Комсомольская правда" он отметил, что боевики президента Украины Владимира Зеленского готовы пойти на любую провокацию.

"Это и удары по сухому хранилищу ядерного топлива, так называемое контролируемое загрязнение", — сказал Рогов.

Представитель ВГА также добавил, что ВСУ способны атаковать систему охлаждения или уже устроить провокацию на самой АЭС. Как пояснил Рогов, на атомной электростанции может сидеть "какой-то спящий", который знает, как нарушить технологическую цепочку.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время рабочей поездки генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину.