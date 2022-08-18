Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут ударить по месту хранения ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
В эфире радиостанции "Комсомольская правда" он отметил, что боевики президента Украины Владимира Зеленского готовы пойти на любую провокацию.
"Это и удары по сухому хранилищу ядерного топлива, так называемое контролируемое загрязнение", — сказал Рогов.
Представитель ВГА также добавил, что ВСУ способны атаковать систему охлаждения или уже устроить провокацию на самой АЭС. Как пояснил Рогов, на атомной электростанции может сидеть "какой-то спящий", который знает, как нарушить технологическую цепочку.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время рабочей поездки генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину.
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