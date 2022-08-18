Балицкий: на случай ЧП на Запорожской АЭС разработан план эвакуации населения

Запорожская область разработала план эвакуации гражданского населения на случай аварии на атомной электростанции. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что у Запорожской области имеется так называемый план Б. Как пояснил руководитель ВГА, специалисты ЗАЭС совместно с российскими военными принимают все меры по обеспечению безопасности.

"Планируем мероприятия, связанные с эвакуацией", — сказал Балицкий, отвечая на вопрос о действиях администрации в случае ЧП.

Он также подчеркнул: сотрудники ЗАЭС запустят резервные каналы для охлаждения реакторов станции, если украинские боевики повредят центральную систему охлаждения в результате ударов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину.