Бушуев: ВСУ запустят ещё один снаряд в сторону ЗАЭС, но заражения не будет

Вооружённые силы Украины (ВСУ) на фоне нагнетания ситуации вокруг Запорожской АЭС запустят ещё один снаряд, но радиационного заражения не произойдёт. Такое мнение выразил гендиректор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев, комментируя в интервью Pravda.Ru данные о готовящейся провокации Киева на ЗАЭС.

По словам эксперта, Запорожская атомная электростанция застрахована от атак украинских боевиков. Он считает, что в информационном пространстве нагнетают обстановку по поводу ситуации на этом объекте.

"Лично я думаю, что всё надо воспринимать как обычную болтовню украинской пропаганды. Под это дело они, естественно, пустят ещё один снаряд. Куда он упадёт, никто не знает, потому что сама Запорожская АЭС защищена. Возможно, пострадают вторичные отходы, которые там не очень хорошо складированы. Никакого масштабного заражения не будет", — отметил Бушуев.

Как пояснил эксперт, в случае удара ВСУ по складам с отходами может произойти лишь локальное заражение.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину, чтобы впоследствии обвинить Россию в ядерном терроризме.