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Военный эксперт: вопрос уничтожения ВСУ решён

Силовые структуры

ВСУ находятся в положении Третьего рейха образца 1945 года накануне фиаско.

Военный эксперт: вопрос уничтожения ВСУ решён

Об этом сообщил живущий в США военный эксперт Андрей Мартьянов.

Он раскритиковал заявления аналитиков, утверждавших, что в августе может наступить переломный момент СВО.

"Вопрос уничтожения ВСУ и системы боевого управления был решен уже давно в той или иной степени. После этого идёт полирование, зачистка этого всего... Учитывая то, с чем приходится сталкиваться и нашим ополченцам, и российским войскам, особенно с точки зрения использования гражданских как живого щита, так, извини меня, кто так вообще воевал, кроме наших вот сейчас?… Эту операцию будут изучать в академиях генеральных штабов по всему миру не то, что десятилетия — столетия о том, как это надо делать", — отметил обозреватель.

По его мнению, для армии Украины все решили уже давно — как организованная структура ВСУ больше не работают.

"Вот это наступление с Херсоном, ну жаба полная… Как они развертываться будут, там 56 километров чистого поля. Какой дурак вообще мог придумать это? С ВВС России и спутниковой корректировкой огня, и прочим. Ребята, вы чем там думаете? Это 2022 год, это не 1985", — подытожил Мартьянов.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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