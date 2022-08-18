Финские власти заявили, что российские истребители, скорее всего, нарушили воздушную границу страны.
"В МИД Финляндии связались с посольством РФ в Хельсинки и призвали объяснить предполагаемое нарушение воздушного пространства", — подчеркнули представители внешнеполитического ведомства.
Ранее Лондон попросил Москву разрешить самолёту-разведчику RC-135 пролететь над территорией России. В Минобороны назвали этот запрос провокацией и указали на серьёзные последствия в случае нарушения границы, за которые понесут ответственность британские чиновники.
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