Финляндия запросила у России разъяснения из-за нарушения воздушной границы

Финские власти заявили, что российские истребители, скорее всего, нарушили воздушную границу страны.

"В МИД Финляндии связались с посольством РФ в Хельсинки и призвали объяснить предполагаемое нарушение воздушного пространства", — подчеркнули представители внешнеполитического ведомства.

Ранее Лондон попросил Москву разрешить самолёту-разведчику RC-135 пролететь над территорией России. В Минобороны назвали этот запрос провокацией и указали на серьёзные последствия в случае нарушения границы, за которые понесут ответственность британские чиновники.