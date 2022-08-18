Советник главы Крыма Сергея Аксёнова по информполитике Олег Крючков заявил, что в Керчи сработали системы противовоздушной обороны.
"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет", — сообщил Крючков в соцсетях.
Вечером 18 августа в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошёл в районе посёлка Тимоново. Пострадавших и жертв нет. Экстренные службы эвакуируют людей из сёл Тимоново и Солоти.
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Сразу после взятия Северска союзные силы "обрушатся" на Авдеевку. К засевшим там боевикам счет особый. Какой, напомнил Виктор Баранец.