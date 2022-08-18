В Крыму сработали системы противовоздушной обороны

Советник главы Крыма Сергея Аксёнова по информполитике Олег Крючков заявил, что в Керчи сработали системы противовоздушной обороны.

"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет", — сообщил Крючков в соцсетях.

Вечером 18 августа в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошёл в районе посёлка Тимоново. Пострадавших и жертв нет. Экстренные службы эвакуируют людей из сёл Тимоново и Солоти.