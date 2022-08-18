Армия Украины вновь обстреляла Энергодар Запорожской области.
О возобновлении огневой атаки сообщает военно-гражданская администрация города.
Ранее удары ВСУ по Энергодару начались в ночь на 18 августа. Сообщалось, что по городу ударили тремя барражирующими снарядами. В результате атаки частично повреждено здание администрации.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заверил, что у российских войск нет тяжёлых вооружений ни на территории Запорожской АЭС, ни в прилегающих к ней районах.
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