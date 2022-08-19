Военкор Руденко: Зеленский готовит "подарочки" ко Дню независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский активизировал диверсионные группы на территории России, чтобы дать народу хотя бы "что-то" в преддверии Дня независимости Украины, заявил военный корреспондент Андрей Руденко.

Как подчеркнул военкор, все теракты в отношении России будут представлены украинцам как очередные "победы" Киева. При этом по мнению Руденко, у "кровавого клоуна" припрятаны ещё ряд "подарков".

"Активизация диверсионных групп на территории России — это один из актов представления под названием "День независимости по-зеленски". Каждый теракт на нашей территории на Украине выдаётся за реальную победу", — заявил Руденко.

По словам военкора, усилились и удары по освобождённым территориям ДНР и ЛНР:

Старобельск,

Красный Лиман,

Лисичанск

"Это только немногие мной перечисленные города, попавшие под так называемый праздничный кровавый пирог. Ударами РСЗО HIMARS унесены жизни мирных людей, в том числе детей", — резюмировал военкор.

Руденко подчеркнул, что в текущей ситуации ни киевскому режиму, ни рядовым украинцам "не нужен хлеб, нужны только зрелища" и Зеленский пытается их организовать.