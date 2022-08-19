Российская армия в ходе СВО действует так, чтобы максимально сберечь мирных граждан.
Об этом сообщил военный обозреватель Виктор Баранец.
По его словам, то, что сегодня происходит в зоне специальной операции на Украине, можно назвать рутинной работой.
"Чтобы не нести совершенно неоправданные людские потери, наши войска никуда не спешат и работают медленно и уверенно”, — в интервью информпорталу "Московский комсомолец” рассказал эксперт.
Он отметил, что благодаря такому подходу, армия Российской Федерации смогла вытеснить боевиков ВСУ в Соледаре и сдвинуть линию фронта на запад.
Напомним, в ночь на 19 августа по целям в Николаеве наносились ракетные удары, прогремело не менее десяти взрывов.
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