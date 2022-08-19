Баранец: “Чтобы не нести неоправданные потери, наши войска никуда не спешат”

Российская армия в ходе СВО действует так, чтобы максимально сберечь мирных граждан.

Об этом сообщил военный обозреватель Виктор Баранец.

По его словам, то, что сегодня происходит в зоне специальной операции на Украине, можно назвать рутинной работой.

"Чтобы не нести совершенно неоправданные людские потери, наши войска никуда не спешат и работают медленно и уверенно”, — в интервью информпорталу "Московский комсомолец” рассказал эксперт.

Он отметил, что благодаря такому подходу, армия Российской Федерации смогла вытеснить боевиков ВСУ в Соледаре и сдвинуть линию фронта на запад.

Напомним, в ночь на 19 августа по целям в Николаеве наносились ракетные удары, прогремело не менее десяти взрывов.