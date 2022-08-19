ООО "Промкомпозит" разрабатывает "гуманную" версию ударного беспилотника "Лиса", который будет призван "изнурять противника". Согласно информации, БПЛА сможет не давать спать врагу, скидывая боеприпасы неподалёку от его локации.
О новых разработках БПЛА рассказали в рамках форума "Армия-2022" и подчеркнули, что "Лиса" не направлена на уничтожение противника, а скорее, на его изматывание.
"Сейчас делаем полностью автономный полёт без пульта. Просто забили координаты, и он летит. Там тактика, чтобы он летал ночью на изнурение противника", — отметил в беседе с ТАСС представитель компании. — Там вопрос не уничтожения, а просто чтобы рядом бомбить и не давать противнику отдыхать".
"Лиса" способна совершать около четырёх вылетов за ночь, чем может порядком "изнурить" противника своими "бомбардировками". Кроме того, модификация БПЛА, может наносить удары гранатами.
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