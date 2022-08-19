Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сенатор Цеков: придёт время, когда европейцы сами будут мечтать приехать в РФ
Академик Илькаев предложил вернуть ВМФ России тактическое ядерное оружие
Стремоусов: жители Херсонской области отвернулись от Киева из-за обстрелов
Бородай: в Крыму Стрелков был задержан за поддельные документы
Крючков: агрессивные планы Киева и США атаковать Крым ударят по ним бумерангом
Власти Запорожья: систему защиты ЗАЭС усилили из-за возможных провокаций ВСУ
The Hill: "зелёная" энергетика может стоить жизни тысячам европейцев
Командир ополчения Новиков: поставки оружия Киеву стали почти неограниченными
Дания инвестирует $5,5 млрд в военные корабли из-за СВО на Украине

В РФ разрабатывают БПЛА "Лиса", который не даёт спать: для изнурения противника

Силовые структуры

ООО "Промкомпозит" разрабатывает "гуманную" версию ударного беспилотника "Лиса", который будет призван "изнурять противника". Согласно информации, БПЛА сможет не давать спать врагу, скидывая боеприпасы неподалёку от его локации.

В РФ разрабатывают БПЛА "Лиса", который не даёт спать: для изнурения противника

О новых разработках БПЛА рассказали в рамках форума "Армия-2022" и подчеркнули, что "Лиса" не направлена на уничтожение противника, а скорее, на его изматывание.

"Сейчас делаем полностью автономный полёт без пульта. Просто забили координаты, и он летит. Там тактика, чтобы он летал ночью на изнурение противника", — отметил в беседе с ТАСС представитель компании. — Там вопрос не уничтожения, а просто чтобы рядом бомбить и не давать противнику отдыхать".

"Лиса" способна совершать около четырёх вылетов за ночь, чем может порядком "изнурить" противника своими "бомбардировками". Кроме того, модификация БПЛА, может наносить удары гранатами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Сербии введением войск в Косово

Североатлантический альянс может вмешать в ситуацию в Косово.

Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Сербии введением войск в Косово
The New York Post: слова Путина о США встревожили Вашингтон
Мир. Новости мира
The New York Post: слова Путина о США встревожили Вашингтон
Силовые структуры
Ходаковский: "Одна из главных бед армии — паника перед негативными докладами"
Силовые структуры
Военный эксперт: вопрос уничтожения ВСУ решён
Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев Ольга Лебедева Латвия хочет репараций "за оккупацию", будучи сама многим должна Ольга Лебедева Любовь Степушова Допрыгались: мэры украинских городов обещают зиму без света и тепла Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Договорились быстро: Пхеньян готов отправить первую тысячу рабочих в Донецк
Общество
Верховный суд призвал реже заключать подозреваемых под стражу
Канадский пехотинец рассказал о боях на Украине: "Всё действительно плохо"
Мир. Новости мира
Канадский пехотинец рассказал о боях на Украине: "Всё действительно плохо"
Последние материалы
Крючков: агрессивные планы Киева и США атаковать Крым ударят по ним бумерангом
Власти Запорожья: систему защиты ЗАЭС усилили из-за возможных провокаций ВСУ
The Hill: "зелёная" энергетика может стоить жизни тысячам европейцев
Командир ополчения Новиков: поставки оружия Киеву стали почти неограниченными
Дания инвестирует $5,5 млрд в военные корабли из-за СВО на Украине
The Nation: "дряхлеющий" президент Байден — символ упадка США
Баранец: “Чтобы не нести неоправданные потери, наши войска никуда не спешат”
Politico: Госдеп США опасается последствий объявления РФ спонсором терроризма
МИД РФ: Россия отвергла уход с Запорожской АЭС
Украинцы раскритиковали Зеленского за интервью The Washington Post: знал о СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников