На корабли Военно-морского флота стоит вернуть тактическое ядерное оружие. Такое мнение высказал почётный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.

По словам учёного, в этом вопросе было найдено полное взаимопонимание с бывшим главнокомандующим ВМФ адмиралом Владимиром Высоцким. Планировалось вынести вопрос на обсуждение Совета безопасности.

"Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами — вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах", — заявил академик в беседе с РИА Новости.