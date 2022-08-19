Рогов: ВСУ сорвут отопительный сезон на Украине, если продолжат обстрелы ЗАЭС

Отопительный сезон на Украине будет сорван в случае продолжения атак ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. Такое мнение выразил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он отметил, что из-за обстрелов подача электричества с ЗАЭС на подконтрольные киевскому режиму территории может прекратиться. По его словам, в таком случае прогнозируемая нехватка электроэнергии приведёт к срыву отопительного сезона.

"Люди замерзнут в своих домах, потому что отапливать электричеством не смогут", — сказал Рогов.

Представитель ВГА напомнил, что Украине также не хватит голубого топлива для обеспечения граждан в холодный период.

Вместе с тем он подчеркнул: Киев готов терять большие объёмы энергии ради того, чтобы оттянуть сроки окончательного поражения и попытаться остановить наступление союзных сил РФ и ЛДНР.