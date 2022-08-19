Желание НАТО сделать Балтийское море внутренним возмутительно, считают авторы китайского издания NetEase. Перевод статьи представила "ПолитРоссия".
Обозреватели отмечают, что в Европе начался новый виток антироссийской кампании. На этот раз несколько государств, которые имеют выход к Балтике, хотят помешать военным кораблям России входить в Балтийское море и покидать его.
"Они хотят превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО. Этот план возмутил и даже разгневал Россию и явно неприемлем для неё", — пишут китайские эксперты.
Однако в Москве ясно дали понять, что не позволят никому мешать российским военным кораблям заходить в территориальные воды РФ. А провоцирование ядерной державы опасно и может закончиться крупномасштабным конфликтом, заключили эксперты из КНР.
Ранее академик Радий Илькаев предложил вернуть на корабли ВМФ России тактическое ядерное оружие.
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