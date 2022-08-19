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Кедми: новый этап спецоперации предусматривает полную ликвидацию ВСУ

Силовые структуры

Военный эксперт Яков Кедми объяснил, какой украинский город надо взять первым на новом этапе спецоперации.

Кедми: новый этап спецоперации предусматривает полную ликвидацию ВСУ

Суть приказов Генштаба РФ в ходе проведения СВО кардинально изменилась. Киев просто не оставил другого выбора русским солдатам, в программе Владимира Соловьева рассказал аналитик.

Он отметил, что теперь приказы командования звучат конкретно — уничтожить боевиков ВСУ, если они не сдаются и оказывают сопротивление. Кампания по перемалыванию ВСУ подходит к концу — союзная армия сначала хорошо "обрабатывает" артиллерией позиции националистов, а после этого идёт в наступление.

А когда остатки националистов будут вынуждены отступать, их необходимо добить на марше. Нельзя позволить им организованно отойти для пополнения, иначе они будут оказывать сопротивление на новых позициях, убеждён эксперт.

Кедми уверен, что скоро киевская власть потеряет Донбасс и ВС РФ приступит к новому этапу СВО. Он будет состоять из одновременных ударов на главных направлениях.

"Первое, что нужно будет взять, — это Очаков. Выход Днепра к Чёрному морю должен быть занят. Практически это будет осуществлено параллельно, не дожидаясь завершения операции на левобережной Украине. Дальше — вопрос чисто тактический. Запад не оставил России иного выхода, как взять всё черноморское побережье. Это имеет стратегическое значение для всего. После этого нужно брать не Харьков, который на самом деле не имеет никакого военного значения, а Волынскую и Житомирскую области", — отмечает обозреватель.

После этого не будет снабжения нигде на Украине. Прекращение сопротивления нацистов станет вопросом дней, подытожил Кедми.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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