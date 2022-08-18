Украинская власть не пойдет на компромиссы с Москвой.
Об этом сообщил секретарь украинского СНБО — Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Он отметил, что задачей Незалежной является "полная деоккупация территорий".
"В каких пределах восстановление границ является целью Украины?", — спрашивает секретарь совета нацбезопасности страны.
И сам себе отвечает, что Киев будет идти до конца, то есть, до "полного возврата до границ 1991 г.".
"Любой территориальный компромисс с Кремлем — это война, отложенная на будущее. Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому колоссу на глиняных ногах", — подытожил националист.
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