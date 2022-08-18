Данилов: Украина не пойдёт на компромиссы с Россией

Украинская власть не пойдет на компромиссы с Москвой.

Об этом сообщил секретарь украинского СНБО — Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отметил, что задачей Незалежной является "полная деоккупация территорий".

"В каких пределах восстановление границ является целью Украины?", — спрашивает секретарь совета нацбезопасности страны.

И сам себе отвечает, что Киев будет идти до конца, то есть, до "полного возврата до границ 1991 г.".

"Любой территориальный компромисс с Кремлем — это война, отложенная на будущее. Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому колоссу на глиняных ногах", — подытожил националист.