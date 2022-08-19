Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать адекватным украинцам

В Одессе немало "морского оборудования", которое нужно сохранить для адекватных украинцев.

Об этом сообщил член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Там сейчас находятся навигационные, гидрологические станции, маяки, пункты радиообмена, склады. Всё это должно принадлежать освобождённой от нацистов и нацизма Украине, в интервью порталу "Украина.ру" сказал эксперт.

"Это должно принадлежать здравой части Украины, которая отпочкуется от нацистской Украины. Но надо исходить из того, что если оставим клочок бандеровской Украины, нацизм там опять будет расползаться как ядовитый гриб", — отметил обозреватель.

РФ поставила задачей спецоперации демилитаризацию и денацификацию киевского режима. К ней позже добавилась цель освободить Донбасс и защитить граждан России. И чтобы не допустить существование профашистской, натовской и крайне опасной для РФ Украины, эти задачи должны быть выполнены, заявил Козин.