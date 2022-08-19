Из-за удара ВСУ по Амвросиевке, село осталось без воды: взрывная волна

Удар ВСУ по складу боеприпасов в селе Авмросиевка Донецкой Народной Республики, спровоцировал взрывную волну, которая вывела из строя главную подстанцию ТП "Карьер 2", питающую электроэнергией Белояровский водозабор, заявил глава администрации Амвросиевского района Игорь Лызов.

По словам Лызова, из-за отключения питания водозабора, в жители района могут ощутить острую нехватку питьевой воды.

"Кроме того, в результате удара взрывной волны получены повреждения основного ввода энергоснабжения и водовода d 400 мм Центрального (Ленинского) водозабора и нарушена подача воды по городу", — сообщил Лызов. — В период вынужденной экономии водных ресурсов города, убедительная просьба не использовать питьевую воду для полива".

Когда конкретно в селе восстановят подстанцию и водозабор, Лызов не уточнил.

Ранее Pravda. Ru писала о "прилёте" снарядов с украинской стороны по складу с боеприпасами в селе Авмросиевка. Первыми последствиями удара стали выбитые стёкла в зданиях, в том числе и школе. Осколками завалило пол классов в учебном заведении.