Российские журналисты сообщили, что в ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине союзные силы уничтожили за минувшую неделю пять старших офицеров ВСУ.
По информации издания "Русская весна", погибли глава командного центра оперативно-тактической группы "Восток", полковник Игорь Олексюк и офицер сухопутных войск армии Украины, полковник Юрий Мельник. Также журналисты рассказали о смерти офицера оперативно-тактического уровня Воздушных сил страны, полковника Александра Берлявского.
Вместе с этим в СМИ заявили, что ликвидированы лётчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины, полковник Юрий Погорелый и офицер сухопутных войск ВСУ, подполковник Олег Бова.
Ранее российский депутат Александр Бородай сказал, что украинские солдаты, которые недавно были сержантами, сейчас руководят ротами. Причиной послужил недостаток офицеров, отметил парламентарий.
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