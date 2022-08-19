"Русская весна": армия Украины за неделю потеряла пять старших офицеров

Российские журналисты сообщили, что в ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине союзные силы уничтожили за минувшую неделю пять старших офицеров ВСУ.

По информации издания "Русская весна", погибли глава командного центра оперативно-тактической группы "Восток", полковник Игорь Олексюк и офицер сухопутных войск армии Украины, полковник Юрий Мельник. Также журналисты рассказали о смерти офицера оперативно-тактического уровня Воздушных сил страны, полковника Александра Берлявского.

Вместе с этим в СМИ заявили, что ликвидированы лётчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины, полковник Юрий Погорелый и офицер сухопутных войск ВСУ, подполковник Олег Бова.

Ранее российский депутат Александр Бородай сказал, что украинские солдаты, которые недавно были сержантами, сейчас руководят ротами. Причиной послужил недостаток офицеров, отметил парламентарий.