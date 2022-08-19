Бородай: бывшие сержанты ВСУ командуют ротами из-за нехватки офицеров

Украинские военные, которые недавно были сержантами, командуют ротами в связи с нехваткой офицеров. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

В интервью ТАСС он отметил, что в подразделениях Вооружённых сил Украины (ВСУ) осталось порядка 10 процентов кадровых военных.

"Бывшие до начала специальной военной операции сержанты сейчас командуют ротами", — уточнил Бородай.

Кроме того, депутат добавил, что ВСУ уже давно сталкиваются с серьёзными потерями. При этом он подчеркнул: у Украины сохраняется большой мобилизационный потенциал. Это позволяет боевикам ВСУ пытаться наступать на позиции РФ и ЛДНР на отдельных участках, заключил парламентарий.

Ранее Бородай сообщил, что союзные войска уже ведут бои с кадровой армией Польши в Херсонской области.