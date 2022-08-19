МО: ВС России уничтожили более 100 украинских военных в Харьковской области

Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации атаковали 14-ю механизированную бригаду ВСУ. По данным ведомства, пункт дислокации находился на территории посёлка Старый Салтов в Харьковской области.

"В результате сосредоточенного огневого удара безвозвратные и санитарные потери противника составили свыше 100 человек", — подчеркнули в министерстве.

Ранее в МО сказали, что боевики батальона "Кракен"* расстреляли 100 солдат ВСУ, которые хотели оставить поле боя.

* подразделение украинского националистического батальона "Азов", деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.