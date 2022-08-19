Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал о том, как в данный момент развивается ситуации в Донбассе.
По его словам, союзные силы в самое ближайшее время прорвут оборону украинских войск в Авдеевке, Артёмовске, Соледаре и Северске. Также важным для ВС РФ, ДНР и ЛНР станет взятие под контроль Константиновки и Дружковки.
"Крепкая оборона у ВСУ есть только в Донбассе и эта оборона уже прорывается. Но такой обороны уже нет в Соледаре, Артемовске и Северске. Я пока не знаю, какую оборону они создали по линии Славянск — Краматорск — Константиновка — Дружковка, но вы понимаете, что за это время невозможно создать такую линию обороны, которая была в Песках. Где силы для этой обороны? Где артиллерия?" — сказал Евсеев в разговоре с "Украиной.ру".
Эксперт уверен, что сейчас украинские силы не имеют ресурсов для контрбатарейной борьбы ввиду острой нехватки соответствующего вооружения. Евсеев добавил, что украинские подразделения в этом районе располагают только ротными миномётами с малой дальностью.
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