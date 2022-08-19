Военкор Котенок: "Офицеры России" оказывают помощь ВС ДНР в розыске диверсантов

Военные ДНР получили от организации "Офицеры России" снаряжение, которое призвано помочь в розыске украинских диверсантов, действующих на территории Херсона. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Полковник запаса Левон Арзанов, представитель "Офицеров России" объяснил необходимость передачи спецподразделению ДНР необходимого снаряжения его нехваткой, и трудностями, которые она за собой влечёт.

"Мы побывали на Херсонщине и видели, что некоторые подразделения имеют определенные трудности с оснащением современными средствами индивидуальной защиты и другого военного снаряжения. Бойцы попросили у нас электронику, которая не является штатной, но очень необходима при выполнении специальных задач", — сказал Арзанов, слова которого приводит в своём Telegram-канале Котенок.

Полковник уточнил, что российские патриоты помогли собрать сумму в 800 тысяч рублей, необходимую для закупки оборудования. На эти деньги представителями группы "Ашмен" из Туапсинского района было закуплено всё, что требовалось, после чего приобретённое снаряжение было доставлено в Херсонскую область. Арзанов выразил надежду, что их содействие поможет союзным силам "очистить Херсонщину от бандеровской нечисти" в самые короткие сроки.