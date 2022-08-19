Марочко: в Соледаре уже ведутся уличные бои между союзными силами и ВСУ

По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, союзные силы уже находятся в жилых кварталах Соледара, и ведут уличные бои с украинскими подразделениями.

Марочко подтвердил, что ранее ВС РФ, ДНР и ЛНР уже освободили промзону Соледара и оказались в жилой части города. Союзным силам удалось взять под контроль ряд улиц в восточной части населённого пункта.

"Есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населённого пункта", — приводит слова Марочко издание "Украина.ру".

Ранее корреспонденты "Военного обозрения" рассказали, что в находящийся под контролем Киева Соледар вошли союзные войска, освободив промзону города и начав бои на городских улицах.