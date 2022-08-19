Полковник Клинцевич заявил о неминуемом поражении ВСУ при наступления на Херсон

Бывший сенатор, полковник в отставке Франц Клинцевич заявил, что Вооружённые силы Украины будут уничтожены в случае контрнаступления на Херсон.

Ранее издание The Economist посоветовало Киеву сохранять хладнокровие и не пытаться как можно скорее совершить контрнаступление на Херсон. По словам авторов, ВСУ уничтожили мосты, соединявшие город с другими населёнными пунктами, и изолировали российские подразделения на западном берегу Днепра. Эксперты издания предупредили Киев, что союзные силы хорошо укрепились в Херсоне и контрнаступление может привести к большим жертвам со стороны украинцев. Британские аналитики считают, что помочь Украине отбить Херсон могут 10 тысяч новобранцев, которые сейчас обучаются военному делу на полигонах в Великобритании.

Клинцевич убеждён, что ВСУ потерпят поражение даже в том случае, если к ним примкнут те солдаты, которые проходят обучение в Британии.

"Десять тысяч новобранцев распределят по разным подразделениям, которые обескровлены на 50-70%. Естественно, эти бойцы никакой погоды не сделают. При наступлении ВСУ наступит конец для украинской армии", — подчеркнул полковник в беседе с "ПолитРоссией".

Он отметил, что Киев слепо верит советам британских и американских офицеров, которым всё равно, сколько Украина потеряет бойцов. В случае контрнаступления ВСУ и Украина столкнутся с неблагоприятными погодными условиями. Впереди холодная осень, которая потребует дополнительных финансовых расходов на покупку топлива.

Полковник отметил, что командование ВСУ во многом полагается на британских и американских офицеров, которые не жалеют личный состав украинских войск. Кроме того, если Киев решится отправить армию в широкое наступление, то сезонные условия также будут не на стороне атакующих группировок.

"Начнёт падать экономика, что вызовет нехватку ресурсов. Уже сейчас армия Украины испытывает проблемы с боеприпасами даже при колоссальной поддержке Запада", — добавил экс-сенатор.