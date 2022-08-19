Сладков: пленных ВСУ стало немного из-за высокой смертности

Возможно, в РФ потребуется какая-то программа для пленных ВСУ.

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

"Пленных не так много, как я предполагал. Причина — высокая смертность в рядах ВСУ. В связи с насыщением наших боевых порядков прибывающими огневыми средствами украинские солдаты не успевают сдаваться, они гибнут гонимые украинскими генералами на фронт без должной подготовки, не мотивированные, совершенно неспособные противостоять армиям РФ, ЛДНР", — заявил журналист.

Однако всё-равно украинских пленных всё больше, а после референдумов встанет вопрос: что с ними делать, говорит публицист.

Военкор подчеркнул, что придётся принять какие-то акты для различных нюансов. Сладков предлагает использовать пленных в народном хозяйстве, а также использовать их для обмена пленными.