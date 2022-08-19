Возможно, в РФ потребуется какая-то программа для пленных ВСУ.
Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
"Пленных не так много, как я предполагал. Причина — высокая смертность в рядах ВСУ. В связи с насыщением наших боевых порядков прибывающими огневыми средствами украинские солдаты не успевают сдаваться, они гибнут гонимые украинскими генералами на фронт без должной подготовки, не мотивированные, совершенно неспособные противостоять армиям РФ, ЛДНР", — заявил журналист.
Однако всё-равно украинских пленных всё больше, а после референдумов встанет вопрос: что с ними делать, говорит публицист.
Военкор подчеркнул, что придётся принять какие-то акты для различных нюансов. Сладков предлагает использовать пленных в народном хозяйстве, а также использовать их для обмена пленными.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.