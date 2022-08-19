Кнутов о причине массового бегства наёмников из Украины: “Тщательно выслеживаем”

Иностранные наёмники продолжают массово бежать с Украины. Однако им на смену приходят американцы.

Об этом сообщил эксперт Юрий Кнутов.

Он подчеркнул, что среди наёмников там можно встретить и профессионалов, и "охотников на людей”.

"Этих наёмников мы тщательно отслеживаем, как и первую группу, и накрываем их высокоточными ракетами. После нескольких таких ударов большинство из них деморализуются и пытаются покинуть Украину”, — в беседе с изданием iReactor отметил обозреватель.

По его словам, количество убийц из-за рубежа в рядах ВСУ значительно сократилось и сегодня не превышает 2 тыс. Те, кто является "пушечным мясом” в СВО, в основном наёмники, как раз открыто и выступают против командиров армии Украины.