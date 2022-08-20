Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Sohu: козырной картой РФ в противостоянии с США стала Арктика
Арестович назвал "большую проблему" ВСУ: "Что делать с личным составом"
Военкор Котенок: ВСУ предприняли попытку прорыва в Херсон
Пушилин: ВСУ испытывают дефицит боеприпасов, и мы это ощущаем
Лоза предсказал триумфальное возвращение Урганта и Галкина в Россию
"Батальон Монако" - самое успешное подразделение ВСУ. В нем нет "двухсотых"
Киркоров нарвался на агрессивных украинцев в Турции: "Крыса ты!"
Eurasianet: ЕС не удался план по диверсификации поставщиков газа
Подоляка предложил красивое решение проблемы обстрелов ЗАЭС

Минобороны РФ: российские десантники взяли в плен разведгруппу ВСУ

Силовые структуры

Подразделение Воздушно-десантных войск России устроило засаду и захватило в плен группу разведчиков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что десантники на боевых машинах десанта БМД-4М заняли выгодный рубеж и устроили засаду, в которую попали украинские военные, передвигавшиеся на бронированном автомобиле.

Затем огнём из вооружения БМД-4М российские десантники уничтожили колонну бронетанковой техники противника, которая выдвигалась в сторону позиций подразделений ВДВ.

Сообщается, что противнику был нанесен значительный урон, часть бойцов ВСУ в панике бежали. Потерь среди личного состава десантников нет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Бородай: союзные войска разбивают армию Польши в Херсонской области

Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.

Бородай: союзные войска разбивают армию Польши в Херсонской области
Newsweek: Третья мировая война началась — США уже убивают российских детей
Мир. Новости мира
Newsweek: Третья мировая война началась — США уже убивают российских детей
Мир. Новости мира
Sohu: Путин одной фразой указал Пелоси на её место
Силовые структуры
Foreign Affairs: США могут ввести войска на Украину, если СВО затянется на год
Любовь Степушова Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20 Любовь Степушова Ольга Лебедева Гаджеты на Android не падут жертвами кибервойны Ольга Лебедева Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев
Силовые структуры
Минобороны: боевики "Кракена"* показательно расстреляли 100 украинских военных
Силовые структуры
Крючков: агрессивные планы Киева и США атаковать Крым ударят по ним бумерангом
Baijiahao: Европа в критически важный момент поддержала Россию
Мир. Новости мира
Baijiahao: Европа в критически важный момент поддержала Россию
Последние материалы
Sohu: козырной картой РФ в противостоянии с США стала Арктика
Арестович назвал "большую проблему" ВСУ: "Что делать с личным составом"
Военкор Котенок: ВСУ предприняли попытку прорыва в Херсон
Пушилин: ВСУ испытывают дефицит боеприпасов, и мы это ощущаем
Лоза предсказал триумфальное возвращение Урганта и Галкина в Россию
"Батальон Монако" - самое успешное подразделение ВСУ. В нем нет "двухсотых"
Киркоров нарвался на агрессивных украинцев в Турции: "Крыса ты!"
Eurasianet: ЕС не удался план по диверсификации поставщиков газа
Подоляка предложил красивое решение проблемы обстрелов ЗАЭС
Сенатор Исаков о дочери, выступающей против СВО: "Продала отца, семью, Родину"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников