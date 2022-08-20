Минобороны РФ: российские десантники взяли в плен разведгруппу ВСУ

Подразделение Воздушно-десантных войск России устроило засаду и захватило в плен группу разведчиков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что десантники на боевых машинах десанта БМД-4М заняли выгодный рубеж и устроили засаду, в которую попали украинские военные, передвигавшиеся на бронированном автомобиле.

Затем огнём из вооружения БМД-4М российские десантники уничтожили колонну бронетанковой техники противника, которая выдвигалась в сторону позиций подразделений ВДВ.

Сообщается, что противнику был нанесен значительный урон, часть бойцов ВСУ в панике бежали. Потерь среди личного состава десантников нет.