Подразделение Воздушно-десантных войск России устроило засаду и захватило в плен группу разведчиков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что десантники на боевых машинах десанта БМД-4М заняли выгодный рубеж и устроили засаду, в которую попали украинские военные, передвигавшиеся на бронированном автомобиле.
Затем огнём из вооружения БМД-4М российские десантники уничтожили колонну бронетанковой техники противника, которая выдвигалась в сторону позиций подразделений ВДВ.
Сообщается, что противнику был нанесен значительный урон, часть бойцов ВСУ в панике бежали. Потерь среди личного состава десантников нет.
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