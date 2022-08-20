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НМ ДНР: в Зайцево сложило оружие целое подразделение ВСУ

Силовые структуры

В населённом пункте Зайцево в плен к союзным силам сдалось целое подразделение ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба армии Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что бойцы ВСУ оказались мобилизованными. Они были не подготовлены и плохо вооружены, но генералы отправили их на верную смерть в Зайцево.

Военные армии ДНР предложили им добровольно сдать оружие, и украинские солдаты выбрали жизнь.

Перед этим по их укреплениям были нанесены сокрушительные артиллерийские удары, а затем с помощью с помощью мессенджера было отправлено предложение сдаться.

В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие, а его позиции перешли под контроль бойцов ДНР.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как российские десантники устроили засаду и захватили в плен подразделение разведчиков ВСУ.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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