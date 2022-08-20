Мировое господство США и их сателлитов кончится при достижении целей в ходе спецоперации на Украине.
Об этом сообщил эксперт Института СНГ, политолог Игорь Шишкин.
"Как было четко сказано, закат гегемонии США и их союзников наступит по окончании специальной военной операции. 24 февраля этот закат уже начался. Теперь нам нужно его завершить”, — в интервью портала "Украина.ру" отметил аналитик.
Слова президента страны — это предупреждение всему коллективному Западу. Владимир Путин ясно показал, что именно стоит на кону и почему НАТО не сокрушит Россию.
Ранее профессор Кембриджского университета Хелен Томпсон сообщила, что Европа за "газовые выкрутасы" заплатит зимой.
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Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.