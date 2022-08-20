Сатановский назвал хороший и плохой финал СВО: Ликвидация или остановка

Востоковед и политолог Евгений Сатановский назвал два финала СВО.

Он отметил, что есть — один хороший вариант окончания спецоперации, а другой не очень.

Эксперт согласен с тезисом, что против РФ Запад ведёт гибридную войну, а России пришлось начать СВО, чтобы не дать американцам и их партнёрам перевооружить киевскую власть.

"Тут главное, чтобы закончилась СВО не оборванной агентурой влияния этих замечательных господ и дам на полдороге, дав им возможность перевооружить Украину, переподготовить украинскую армию, а в случае необходимости подтянуть ей на подмогу польскую армию", — цитирует эксперта "Царьград".

Хорошим результатом специальной операции станет только денацификация Украины, и останавливаться русской армии категорически нельзя, уверен обозреватель.

По его словам, сейчас Украину оккупировали западные агенты влияния. Именно поэтому на освобождённых территориях наблюдается интересная картина.

"Не случайно люди во многих населённых пунктах, которые занимают наши войска, поднимают красные флаги советских времен. Как реплику флага Победы. Потому что для них это точно такая же освободительная война", — подытожил Сатановский.