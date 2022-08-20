В Западном Крыму сработала система ПВО.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"Сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные чётко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — сообщил в своём аккаунте. мессенджера руководитель региона.
Ранее сообщалось, что в районе Каховской ГЭС средства ПВО России сбили в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" и Мелитополя.
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