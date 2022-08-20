Аксёнов заявил о срабатывании систем ПВО на западе Крыма

В Западном Крыму сработала система ПВО.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные чётко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — сообщил в своём аккаунте. мессенджера руководитель региона.

Ранее сообщалось, что в районе Каховской ГЭС средства ПВО России сбили в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" и Мелитополя.