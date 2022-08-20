МО РФ: под Харьковом уничтожены боевики "Кракена"* и наёмники США

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием в Харьковской области уничтожили свыше ста боевиков националистического подразделения "Кракен"*, среди которых порядка 20-ти наёмников Соединённых Штатов Америки.

"В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования "Кракен"* и подразделения иностранных наёмников, уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20-ти американских наёмников", — сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Ранее пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщила, что в населённом пункте Зайцево в плен к союзным силам сдалось целое подразделение ВСУ.

* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.