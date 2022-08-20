Рожин: налёты БПЛА на Крым — прощупывание ПВО перед ударом

Действия украинских беспилотных летательных аппаратов в Бельбеке, Керчи и Евпатории выглядят, как прощупывание системы противовоздушной обороны Крыма.

А прощупывают боевики крымские системы ПФО перед более серьезными попытками атак 23-24 августа.

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Напомним, в пятницу, 19 августа, вечером глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о хлопках в центре города. Он также заявил, что в бухте отрабатывала ПВО.

А уже в субботу Рожин рассказал об очередном БПЛА, который прилетел в Севастополе в штаб Черноморского флота РФ.

"Зацепил крышу здания. Серьезных повреждений и жертв нет. Губернатор Севастополя подтвердил факт атаки", — пишет аналитик.