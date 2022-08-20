Действия украинских беспилотных летательных аппаратов в Бельбеке, Керчи и Евпатории выглядят, как прощупывание системы противовоздушной обороны Крыма.
А прощупывают боевики крымские системы ПФО перед более серьезными попытками атак 23-24 августа.
Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Напомним, в пятницу, 19 августа, вечером глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о хлопках в центре города. Он также заявил, что в бухте отрабатывала ПВО.
А уже в субботу Рожин рассказал об очередном БПЛА, который прилетел в Севастополе в штаб Черноморского флота РФ.
"Зацепил крышу здания. Серьезных повреждений и жертв нет. Губернатор Севастополя подтвердил факт атаки", — пишет аналитик.
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