Вершинин об ударах по Крыму: нужны жесткие ответы, иначе РФ выглядит слабаком

Политолог Лев Вершинин убеждён, что отсутствие серьёзной ответки на атаки украинских беспилотников и диверсионных групп по Крыму делает Россию в глазах Запада слабаком.

"На сегодняшний день отсутствие адекватных ответов на удары по Крыму после многочисленных угроз насчет центров принятия решений и так далее, выставляют российское военно-политическое руководство в лучшем случае в роли слабака, угрожающего, но не способного или боящегося повышать ставки", — подчеркнул он.

По словам политолога, Вашингтон в отличие от Москвы не боится атаковать российские города и с каждым днём только наращивает количество ударов по территории России.

Ранее глава Крымского полуострова Сергей Аксёнов сообщил, что в Западном Крыму сработала система ПВО, цель поражена.