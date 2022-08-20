Развожаев: украинский БПЛА, попавший в штаб флота в Севастополе, сбит ПВН

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что прилетевший в крышу штаба Черноморского флота украинский беспилотник был сбит прямо над зданием. По нему отработал пост воздушной обороны флота.

"Беспилотник был отработан ПВН, (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята", — написал он.

Ранее глава Крымского полуострова Сергей Аксёнов сообщил, что в Западном Крыму сработала система ПВО, цель поражена.